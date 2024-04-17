Avrupa'da Ukrayna çağrısı: 'Rus varlıkları kullanılsın'

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kuruluna sunulan, dondurulmuş Rus devlet varlıklarına el konulmasına ve bunların Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasına yönelik önerge kabul edildi.

Kararın "Ukrayna'yı güçlendireceği ve Rusya'nın gelecekteki diğer olası saldırıları için caydırıcı olacağı" belirtilen önergede, Rusya'nın, Ukrayna'da can kaybına, ekonomik sorunlara ve yıkımlara yol açan eylemleri sonucunda uluslararası hukuk ilkelerine uygun şekilde tazminatla yükümlü olduğu belirtildi.

AKPM tarafından, "uluslararası bir tazminat mekanizması", Avrupa Konseyi üyesi olan ya da olmayan devletlerin elindeki tüm Rus devleti varlıklarının yatırılacağı "uluslararası güven fonu" ve Rusya'nın saldırılarından etkilenen kuruluşlar ile Ukrayna'nın sunacağı talepleri karara bağlamak üzere "tarafsız ve etkili bir uluslararası talep komisyonu" kurulması önerildi.

Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın ekonomisine ve altyapısına verdiği zararın Haziran 2023 itibarıyla yaklaşık 416 milyar dolar olduğu belirtilen önergede, Rusya'nın halihazırda çeşitli ülkeler tarafından dondurulan yaklaşık 300 milyar dolarlık mali varlığının, Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılabilir hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.

AKPM Başkanı Theodoros Rusopulos, "Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Ukrayna'ya sadece sözle değil, savaşa son verebilecek gerekli ekipmanları sağlayarak da destek vermesi" çağrısında bulunurken, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ise bu önergenin "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu karar" olduğunu ifade etti.