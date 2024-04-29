En kapsamlı denetim başlıyor... Mehmet Şimşek'ten talimat

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yapılan planlamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı vergi müfettişleri etkili olmaya başladı.

IBAN ve mail order üzerinden yapılan ödeme ve para transferlerinden, KDV oranlarının farklı uygulanmasına, kripto para borsaları üzerinden yapılan işlemlerden, kırmızı et piyasasındaki kayıt dışı işlemlere kadar Maliye Bakanlığı, ilk etap denetimin ardından şimdi orta ve büyük mükelleflerle ilgili detaylı bir vergi inceleme sürecini başlatıyor.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, süreç kapsamında yaklaşık 50 ili kapsayan ve 1000 civarında vergi müfettişinin katılımıyla birçok sektörü içine alan yaygın vergi incelemeleri yürütülecek.

Sürece dahil olacak denetimler arasında; banka hesaplarının başkalarına kullandırılması, vergi istisna ve muafiyetlerinden yararlanan mükellefler tarafından yapılan işlemler, gayrimaddi hak ödemeleri, haksız yere stok affından yararlanan mükellefler, lüks araç ticareti uyum sektörü, perakende sektörü, ulaştırma ve depolama sektörü, enerji sektörü, sağlık sektörü, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörü, inşaat sektörü, tekstil sektörü radara alınacak. Bu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler, özel eğitim kurumları ile sahte fatura kullanılmak suretiyle vergi kaybına sebebiyet veren mükellefler başta olmak üzere orta ve büyük ölçekteki birçok mükellefe vergi incelemesi yapılacak

Saha çalışmaları nasıl olacak?

Saha çalışmaları sırasında yalnızca vergi incelemesi yapılmakla kalınmayacağı, aynı zamanda da kayıt dışılığa sebebiyet veren tüm aktörlerin tespit edilmesi için sorular yöneltileceği belirtildi. Ayrıca sektörlerde vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin maruz kaldığı rekabet eşitsizliğini gidermeye yönelik yapısal düzenlemelere zemin hazırlayacak verilerin toplanacağı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten talimat

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile hazırlanan kapsamlı denetimde çok sayıda sektör belirlendi. Bu sektörlerin nasıl belirlendiğine yönelik olarak kaynaklar, incelenecek mükelleflerin birçok yöntemle belirlendiğini kaydettiler. Bunların en başında risk analiz sisteminde yer alan senaryolara takılan gerçek ve tüzel mükellefler, kayıtdışılığın yüksek olduğu sektörler nezdinde yapılan araştırma çalışmalarında tespit edilenler var. Yine enflasyonla birlikte artan karlılıklarına rağmen ödedikleri vergi düşük kalan şirketler nezdinde yapılan tespitler bulunuyor. İhbarlar sonucunda belirlenen mükellefler, Türkiye’de yüksek kazançlar elde eden ancak aynı oranda vergi vermeyen yabancı ortaklı şirketler bulunuyor. Denetlenecek mükelleflerin tamamının risk kriterlerine takıldığı belirtildi. Yüksek oranda vergi harcamasına konu istisna ve muafiyetleri bulunduğu, karlılıklarının yüksek ancak efektif vergi yüklerinin düşük kaldığı vurgulandı.

MASAK, Savcılık ve KOM, Maliye Bakanlığı müfettişlerinin, vergi suçu işlediği şüphesi olan mükellefler ile mücadelesinde işbirliği yapıyor.