MSB İŞÇİ ALIM KURA SONUÇLARI SORGULAMA: MSB 1.820 işçi alımı kura sonuçları duyuruldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alınacak 1820 işçi alımı için süreç bugün kura çekimi ile başlayacak. Başvuru yapan adaylar kura çekimi ve isim listesi araştırmalarına başladı. Kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde gerçekleşiyor.

MSB işçi alım kurası ne zaman yapıldı?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak sürekli işçi alımı kura çekimi 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleşti.

MSB 1.829 işçi alımı sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları henüz erişime açılmamakla beraber toplam ilan edilen kontenjanın 4 katı kadar yedek ve asıl aday kura çekimine göre belirleniyor. İşçi alımı sonuçları internet üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak.

MSB 1.829 işçi alım sonuçları nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları msb.gov.tr adresinden açıklanacak. Asıl ve yedek aday duyurusu geldikten sonra adaylar sonuçları isim listesi şeklinde görüntüleyebilecek.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaların başvuruları sonlandırılacak.

MSB işçi alım sınavı

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sınavları sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.

Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)

yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.