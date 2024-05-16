'Külotlu çorap cinayeti' sanıkları Seçil Çiftçi ve babası için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

HAYATİ ARIGAN

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi, tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

"Tek başına işlemiş olamaz"

Olayın anlatıldığı mütalaada, Semih Sevim'in genel beden travmalarını, beyin kanaması ve külotlu çorapla boğma sonucu meydana gelen ölümünde sanık Seçil Çiftçi’nin fiziki yapısı dikkate alındığından eylemi tek başına yapamayacağı kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbetleri isteniyor

Mütalaada, Seçil Çiftçi’nin babası Cemal Çiftçi ile cinayeti birlikte işledikleri değerlendirildi. Bu nedenle savcı her iki sanık için de “Tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan Cemal Çiftçi’nin tutuklanmasını talep etti.

Ertelendi

Seçil Çiftçi ve avukatlar mütalaaya karşı süre talebinde bulundu. Mahkeme, taraflara savunma hazırlamaları için süre verilmesine, Çiftçi’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Külotlu çorap cinayeti"

Aralık 2022’de Sancaktepe'deki ormanlık bir alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin yapılan soruşturma sonrası 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.