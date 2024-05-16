2008 krizini bilen Michael Burry iki hisseden vazgeçmiyor

2008'de ABD'deki konut çöküşünü tahmin ederek ün kazanan fon yöneticisi Michael Burry, Çin teknoloji hisselerinden vazgeçmiyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Michael Burry'nin yatırım şirketi, Çin hisse senetlerinin dibe vurmasıyla ilk çeyrekte JD.com Inc ve Alibaba Group Holding Ltd.'ye olan pozisyonlarını ikiye katladı.

JD.com, firmanın e-ticaret operatöründeki hissesini dönem içinde yüzde 80 oranında artırmasının ardından Scion Asset Management'ın portföyündeki en büyük holdingi oldu.

Alibaba firmanın 50 bin hisse daha eklemesinin ardından toplam değeri yaklaşık 9 milyon dolar ile ikinci en büyük pozisyonu oldu.

JD.com'un ABD'de işlem gören hisseleri bu yıl yüzde 16'dan fazla artarken Alibaba'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4,5 arttı.

Çin borsasına temkinli dönüş

Ucuz değerlemeler ve Pekin'in politika desteğinin bir dizi hisse senedi göstergesinin boğa piyasalarına girmesine izin vermesi nedeniyle küresel yatırımcılar Çin borsasına temkinli bir dönüş yapıyor. Kazançlardaki sürdürülebilir büyüme, toparlanmanın devam etmesi için hayati önem taşıyor.

Burry, Çin salgından çıkarken 2022'nin sonunda New York'ta halka Alibaba ve JD.com'un hisselerini satın almıştı. Pozisyonlarını 2023'ün ikinci çeyreğinde kapatan Burry, aylar sonra yeniden açtı.