Son dakika: Kobani davasında karar çıktı... Selahattin Demirtaş ve Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

6-8 Ekim 2014’te çıkan sokak eylemlerine ilişkin aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu davada karar çıktı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen 'Kobani' davasının duruşmasında, mahkeme heyetinin 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari olan sanıklar hakkındaki hükümler açıklandı. Avukatlar, karar okunurken salonu terk etti.

Mahkeme başkanı verilen aranın ardından hükmü açıkladı. Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı. Figen Yüksekdağ’a ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘suç işlemeye tahrik’, iki ayrı ‘terör örgütü propagandası’ ve ‘seçim yasaklarına aykırı hareket etmek’ suçundan 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı.

Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel için tahliye kararı

Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı, Gültan Kışanak ve tahliye kararı verildi. Sebahat Tuncel de "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncel'in tutuklukta geçirdiği süre göz önüne alınıp yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verildi.

Sırrı Süreyya Önder ve Aysel Tuğluk beraat etti

Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Aysel Tuğluk, Altan Tan, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti. Toplam, 12 sanığın beraatine karar verildi.

Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası

47 ayrı suçtan yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçuna yardımdan 20 yıl, 2 kez "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 yıl, "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 1 yıl 6 ay, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 6 ay "suçu ve suçluyu övme" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, Demirtaş'ın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

Duruşma tamamlandı.