Son dakika: Kripto varlıklara ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Meclis'e geldi. 19 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu. Güler, "Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için SPK'dan izin alacak" dedi.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.

Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.

Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.

Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.

İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.

İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet gösterenler 1 ay içerisinde kurula başlayacak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.

Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.

Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli öngörülüyor."

Kripto varlıklarla ilgili düzenlemenin yasalaşması ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların lisanslanmaya başlanmasıyla Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) 15 No'lu teknik standardı kapsamında getirilen eleştirilerin bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkması da öngörülüyor.