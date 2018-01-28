Avustralya Açık'ta şampiyon Roger Federer
Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer, Hırvat Marin Cilic'i 3-2 yenerek 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde 2 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer, çekişmeli geçen maçta 6 numaralı seri başı Hırvat Marin Cilic'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
37 yaşındaki raket 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. İkinci set ise büyük çekişmeye sahne oldu. Tie-break'e kalan sette kazanan Cilic oldu ve 7-6'yla setleri eşitledi. Üçüncü sette Roger Federer 6-3'le kazanarak setleri 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette ise Cilic müthiş bir dönüş yaparak seti 6-3 kazanmayı başardı ve maçı final setine taşıdı.
Tek kadınlarda şampiyon Wozniacki
Son seti 6-1 kazanan Roger Federer, maçı 3-2 kazanmayı başararak 20. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Danimarkalı Caroline Wozniacki, dün 1 numaralı seri başı Romen Halep’i 2-1 yenerek Avustralya Açık’ta şampiyon olmuştu.
Kaynak: AA