BAE'ye İHA saldırısı: Petrol işleme tesisinde yangın çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’dan ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini, bu nedenle hava savunma sistemlerinin yeniden devreye girdiğini açıkladı. Fuceyra Emirliği’nde ise İHA saldırısı sonrası bir petrol tesisinde yangın çıktığı bildirildi.

BAE Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin müdahalesinden kaynaklandığı kaydedildi.

İran'dan ülkeye yeni bir füze ve İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bir kez daha devreye girdiği vurgulandı.

Açıklamada hava savunma sistemlerinin balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına yönelik engelleme operasyonları yaptığı ifade edildi.