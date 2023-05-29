Belarus yaz aylarında görev yapması için Türkiye’ye yangın söndürme ekibi gönderdi

Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’de yaz döneminde orman bölgelerinde görev yapmak üzere bir helikopter ve yangın söndürme ekibi gönderdi.

Bakanlığın basın servisinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla gönderilen yangın söndürme ekibi ile Mi-8 tipi helikopter İstanbul’a ulaştı.

Ekiplerin yaz aylarında çıkması muhtemel orman yangınlarında görev almak üzere gönderildiği belirtilen açıklamada, “Yangınların kara yolu ile söndürülmesinin zor olduğu dağlık bölgede ekiplerimiz her yıl göreve gidiyor. Şimdi Belarus Acil Durumlar Bakanlığı havacıları aktif eğitim aşamasındalar. İstanbul’da uçuş alanlarını inceliyorlar, yangınları söndürmek için helikopter ve su sepetini hazırlıyorlar. Söndürme ekibinde 4’ü pilot, 3’ü mühendis olmak üzere toplam 7 kişi yer alacak.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ekiplerin 1 Haziran’dan itibaren yangınlarla mücadelede görev alacakları kaydedildi.