Belçika'da usulsüz diplomalı diş hekimi sayısı artıyor

Belçika'da diplomasını çoğunlukla Romanya'dan usulsüz yollarla alarak, yetersiz bilgiyle çalışan diş hekimlerinin sayısının arttığı bildirildi.

Belçika basınının Flaman Diş Hekimleri Birliğine (VBT) dayandırdığı haberlere göre, çoğunlukla Romanya'dan "usulsüz yollardan" diploma almış, Belçika'da Federal Kamu Sosyal Güvenlik Kurumu (RIZIV) tarafından verilen bir numarayla kaydolarak çalışan diş hekimlerinin sayısı artıyor.

VBT Başkanı Frank Herrebout, "Romanya'dan diplomalarını alan diş hekimleri, Belçika'da denklik komisyonunun karşısında çıktıklarında en basit soruları yanıtlayamıyorlar. Ancak Romanya Avrupa Birliği'nin (AB) parçası olduğu için başvuruları reddedilemiyor ve sonuç olarak diplomalar otomatik olarak onaylanıyor." ifadelerini kullandı.

Herrebout, Kuzey Afrika ülkelerinden Romanya diplomasına sahip çok sayıda diş hekiminin Belçika'da çalıştığını belirterek, "Romanya'da bir ücret karşılığında mezun olmanın mümkün olduğu özel okulları biliyoruz." dedi.

Yüzde 34'ü Avrupa ülkesinden alıyor

VBT'nin websitesinde bugün yayınlanan bir basın bildirisinde de şu ifadeler yer aldı:

"Belçika'da yabancı üniversitede eğitimini tamamlayan doktor ve diş hekimlerine kontenjan getirilmesini öngören kanun halen yürürlüğe girmedi. Mesleki eğitim, her AB üyesi ülkede eşdeğer olmalıyken Romanya'nın sağladığı 'arka kapı'dan Kuzey Afrikalı doktor akınına ilişkin pek çok soru işareti doğuyor."

RIZIV'ye göre de son 5 yılda yabancı diş hekimlerinin, ortalama maksimum sayının çok üstünde muayene yapması gibi sahtekarlığa işaret eden uygulamaları tespit edildi. Bu tür en az 27 "kasıtlı dolandırıcılık" vakası kayıtlara geçti ancak içeriklerine dair bilgi paylaşılmadı.

RIZIV haziranda yaptığı açıklamada da 2022'de Belçika'da göreve başlayan diş hekimlerinin yüzde 54'ünün yabancı kökenli olduğunu, yüzde 34'ünün diplomalarını başka bir Avrupa ülkesinden aldığını duyurmuştu.

AB ülkelerinin herhangi birinden alınan diploma, her AB ülkesinde geçerli oluyor ve mesleğin icra edilmesine imkan veriyor.