Bir Türk daha Almanya'da belediye başkanı seçildi

Almanya’nın kuzeyindeki Kiel kentinde belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Yeşiller’in adayı Samet Yılmaz, oyların yüzde 54,1’ini alarak seçimi kazandı. CDU ve FDP’nin desteklediği bağımsız aday Gerrit Derkowski ise yüzde 45,9 oyda kaldı. Yılmaz, Kiel’in aynı zamanda ilk Yeşiller Partili belediye başkanı unvanını da elde etti.

Görevi 2026’da devralacak

Yeni belediye başkanı, görevini Nisan 2026’da mevcut SPD’li Belediye Başkanı Ulf Kämpfer’den devralacak. Seçim sonrası açıklamasında Yılmaz, Kiel’i daha modern, sosyal ve kapsayıcı bir kent haline getirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Samet Yılmaz Kimdir?

1981 yılında Kiel’de doğan Dr. Samet Yılmaz, kariyerine kimya laboratuvarı teknisyeni olarak başladı. Kiel Christian Albrechts Üniversitesi’nde siyaset bilimi doktorası yaptı. 16 yıldır Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı’nda görev yapan Yılmaz, 2023’ten bu yana Kiel Yeşiller Partisi eş grup başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve üç çocuk babası.

Katılım oranı yüzde 43,5

Seçim sürecinde “Türk Günü” etkinliğine destek verdiği iddialarıyla eleştirilen Yılmaz, aşırı sağla bağlantı suçlamalarını reddetti. Ayrıca Gazze’de yaralanan çocukların Kiel’de tedavi edilmesine izin verilmemesini açıkça eleştirerek insani yardım çağrısı yaptı.

190 bin seçmenin bulunduğu Kiel’de seçimlere katılım oranı yüzde 43,5 oldu. Sonuç, Almanya’daki Türk kökenli siyasetçilerin yerel yönetimlerdeki yükselen rolünü bir kez daha ortaya koydu.