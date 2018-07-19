Booking ile Çin'in Uber'i ortaklık kurdu

19 Temmuz 2018

Çin’in önde gelen turizm şirketi Didi Chuxing ile Amerika’nın otel rezervasyon sitesi Booking.com, 17 Temmuz günü imzalanan bir anlaşma ile ortaklık kurduğunu duyuruldu.

Didi Chuxing ve Booking Holdings, ortak bildirilerinde bu “stratejik ortaklık” uyarınca her iki rezervasyon platformunun internet üzerinden koordineli çalışabileceğini açıkladı. Böylece Didi üzerinden hizmet alanlar, Booking üzerinden rezervasyon yapabilecek; Booking müşterileri de Didi üzerinden bir güzergâh kullanabilecekler.

Booking Holdings'in platformları arasında Kayak, Priceline ve Agoda siteleri de var. Grup, internetten otel odası ayırma konusunda kendini dünyanın 1 numarası olarak tanımlıyor. Didi Chuxing ise geçen yıl Uber'in Çin'deki faaliyetlerini satın almıştı. Asya'da en değerli çıkışları yaptıktan sonra, Japonya ve Brezilya'ya ayak basmış ve geçen ay da Avustralya piyasasına girmişti.

Buna karşılık Çin grubu, Güneydoğu Asya'daki faaliyetini Singapurlu rakibi Grab'a bırakmıştı. Sektöründe Çin piyasasının yüzde 90'ını kontrol eden Didi, dünya üzerinde ise toplam 550 milyon kullanıcısı olduğunu belirtiyor.