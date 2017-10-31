ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C
  • Dünya
  • BP, beklentilerin üzerinde performans gösterdi

BP, beklentilerin üzerinde performans gösterdi

İngiliz BP, mali yılının 3. çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde bir performans gerçekleştirdi.

BP, beklentilerin üzerinde performans gösterdi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İngiliz petrol devi BP PLC 3 çeyrek bilançolarını açıkladı.

Şirket 3. çeyrekte kârını 1 milyar 769 milyon dolara çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde ise 1,62 milyar dolar kâr etmişti. Yılın ilk 9 ayında ise kâr 3,36 milyar dolar oldu. 2016'nın aynı döneminde 382 milyon dolar zarar açıklanmıştı.

Petrol sektöründe şirketlerin kârlarını değerlendirmek için kullanılan yerine koyma maliyeti-replacement cost- ise 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 933 milyon dolardan 1 milyar 865 milyon dolara yükseldi. İkinci çeyrekte ise bu rakam 684 milyon dolar seviyesindeydi. Analistler 3. çeyrekte replacement cost kârının 1,58 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.