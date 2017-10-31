BP, beklentilerin üzerinde performans gösterdi

31 Ekim 2017

İngiliz petrol devi BP PLC 3 çeyrek bilançolarını açıkladı.

Şirket 3. çeyrekte kârını 1 milyar 769 milyon dolara çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde ise 1,62 milyar dolar kâr etmişti. Yılın ilk 9 ayında ise kâr 3,36 milyar dolar oldu. 2016'nın aynı döneminde 382 milyon dolar zarar açıklanmıştı.

Petrol sektöründe şirketlerin kârlarını değerlendirmek için kullanılan yerine koyma maliyeti-replacement cost- ise 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 933 milyon dolardan 1 milyar 865 milyon dolara yükseldi. İkinci çeyrekte ise bu rakam 684 milyon dolar seviyesindeydi. Analistler 3. çeyrekte replacement cost kârının 1,58 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.