Çin nüfusunda tarihi gerileme: 1,405 milyar seviyesine indi

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), 2025 yılına ait nüfus verilerini açıkladı.

Buna göre 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2025'te 1 milyar 404 milyon 890 bine geriledi.

Çin'in nüfusu, 2025'te 3,39 milyon azalarak, önceki 3 yıldaki azalma eğilimini sürdürdü.

Çin nüfusu, 2022'de 1960'ların başındaki kıtlık yıllarından bu yana ilk kez azalmıştı. Bu, Çin'de nüfusun uzun vadeli azalma eğiliminin başladığı yıl olmuştu.

Doğum oranı azaldı, ölüm oranı arttı

Çin'de 2025'te 7,92 milyon bebek dünyaya gelirken, yeni doğanların sayısı 9,54 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2024'e göre yüzde 16,9 azaldı.

2024'te binde 6,77 olan doğum oranı 2025'te binde 5,63'e düştü. Doğum oranı, ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede 2025'te 11,31 milyon ölüm kaydedilirken, 10,93 milyon ölümün kaydedildiği 2024'e kıyasla yüzde 3,4 arttı. Ölüm oranı binde 7,76'dan binde 8,04'e çıktı. Nüfusun doğal artış hızı binde eksi 2,41'e düştü.

Erkek nüfusu 716,85 milyon, kadın nüfusu ise 688,04 milyon oldu.

Nüfusun yüzde 15,9'u 65 yaş ve üstü

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında, "çalışma çağında" olarak tanımlanan 16 ila 59 yaş 851,36 milyon ile nüfusun yüzde 60,6'sını, 60 yaş ve üzeri ise 323,38 milyon ile nüfusun yüzde 23'ünü oluşturdu.

Emeklilik çağındaki 65 yaş ve üzeri ise 223,65 milyon ile toplam nüfusun yüzde 15,9'una ulaştı.

Kentsel nüfus, 2025'te önceki yıla göre 10,3 milyon artarak 953,8 milyona ulaşırken, kırsal nüfus 13,69 milyon azalarak 451,09 milyona geriledi. Kentsel nüfusun oranı yüzde 67,89'a çıktı, kırsal nüfusun payı yüzde 32,11 oldu.

Uzun vadeli demografik değişim

Analistlere göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime girmiş görünüyor.

Nüfus artış hızının 2016'dan bu yana azaldığı Çin'de ileriki yıllarda nüfusun daha hızlı azalacağı tahmin ediliyor.

Çin'de hükümet, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen ülkede ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor.

Nüfus azalmasının yaşlanmayla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.