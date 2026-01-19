Çin'de dengeler değişti: Apple liderliği geri aldı

Apple, 2024 yılının son çeyreğinde iPhone sevkiyatlarını yüzde 28 artırarak Çin akıllı telefon pazarında yeniden zirveye yerleşti. Küresel ölçekte bellek çiplerine yönelik arz sıkıntısının derinleştiği bir dönemde gelen bu performans, şirketin pazardaki konumunu güçlendirdi.

Bloomberg News'un, Counterpoint Research verilerine dayandırdığı habere göre Apple, aralık çeyreğinde Çin'deki toplam akıllı telefon sevkiyatlarının yaklaşık beşte birini gerçekleştirdi.

Araştırma şirketi, iPhone 17 serisinin tüketicilerden güçlü talep gördüğünü belirtirken, bu artışın Huawei Technologies ve Xiaomi aleyhine gerçekleştiğine dikkat çekti. Her iki şirketin de aynı dönemde sevkiyatlarında çift haneli düşüş yaşadığı kaydedildi. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında toplam sevkiyatlar ise yüzde 1,6 geriledi.

Bellek çipi baskısı sürüyor

Bellek çiplerindeki arz açığının, üreticilerin kapasitelerini Nvidia'nın yapay zeka çiplerinde kullanılan üst seviye belleklere yönlendirmesinin ardından ortaya çıktığı ifade edildi. Bu durum fiyatları yukarı çekerken, uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapamayan küçük üreticiler üzerinde ek baskı yarattı. Counterpoint analistleri, bellek fiyatlarının 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 40–50, ikinci çeyreğinde ise yaklaşık yüzde 20 artabileceğini öngörüyor. Bu çerçevede, akıllı telefon üreticilerinin kârlılığı korumak amacıyla özellikle düşük segment modelleri azaltabileceği belirtiliyor.

TSMC CEO'su C.C. Wei, bellek sıkışıklığının etkilerinin tüm ürün gruplarına eşit yansımadığını, üst segment akıllı telefonların büyük ölçüde bu sorundan etkilenmediğini ifade etmişti. Tüm ürün gamı üst segmentte yer alan Apple'ın bu nedenle daha dirençli bir konumda olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca Çin'de uygulamaya alınan yeni tüketici teşviklerinin, üreticilerin maliyet baskılarını bir ölçüde hafiflettiği belirtiliyor.

iPhone Air'den beklentilerin altında performans

Takvim yılı genelinde Apple, yaklaşık yüzde 17 pazar payıyla Huawei'nin hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Şirketin 2025 sevkiyatları yüzde 7,5 artarken, Çin'de daha geç satışa sunulan iPhone Air modelinin ise beklentilerin altında performans gösterdiği ifade edildi.