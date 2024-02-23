Çin'de konut fiyatındaki düşüş sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Ocak 2024'te, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin 56'sında yeni konut fiyatları, 68'inde ikinci el konut fiyatları geriledi.

"Birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan, ülkenin en fazla nüfusuna sahip 4 kenti Pekin, Şanghay, Şıncın ve Guangcou'da yeni konut fiyatları, ocakta önceki aya göre yüzde 0,3, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 1 düşüş kaydetti.

Yeni ve ikinci el konut fiyatları, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte de düşüş eğilimini sürdürdü.

Gayrimenkul sektöründeki durum

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasındaki daralma, son 2 yıldır ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerinde başında yer alıyor.

Ülkede 2022'de yıllık bazda yüzde 10 azalan gayrimenkul yatırımları, 2023'te de yüzde 9,6 azalarak gerilemeye devam etmişti. 2023'te yeni konut satışları yüzde 8,2, yeni konut yatırımları ise yüzde 20,9 azalmıştı.

Hükümetin gayrimenkul sektörünü canlandırmak için konut satışını ve yatırım finansmanını artırmaya yönelik teşviklerinin etkisi ise sınırlı kalmıştı.