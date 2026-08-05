Çin'den ABD'ye yeni misilleme: Yaptırımlar peş peşe geldi

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Çin ile ABD arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimi yeni yaptırımlarla derinleşiyor.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Çin yapımı dronların ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık yeni tedbirlerin devreye alındığı bildirildi.

Bu kapsamda 6 Amerikan şirketi yaptırım listesine alınırken, ABD'ye insansız hava aracı (İHA) ihracatı da yasaklandı.

Bakanlık, alınan kararların ABD'nin son dönemde attığı adımlara karşılık niteliği taşıdığını belirtti.

Son dönemde özellikle yarı iletkenler, yapay zeka, kritik mineraller ve insansız hava araçları alanlarında artan kısıtlamalar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki teknoloji rekabetini daha da sertleştiriyor.

Çin'in son kararıyla birlikte taraflar arasındaki yaptırım ve karşı yaptırım sürecine bir yenisi daha eklenmiş oldu.