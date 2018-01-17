Çinli Dagong, ABD'nin kredi notunu düşürdü

17 Ocak 2018

Çinli kredi derecelendirme kuruluşu Dagong Credit, ABD'nin kredi notunu A-'den BBB+ seviyesine indirdi ve görünümü 'negatif' olarak belirledi.

Dagong, yaptığı değerlendirmede ekonomik taban üzerindeki üst yapının uzun vadeli negatif etkisinin ABD hükümetinin borç kaynaklarını kötüleştirmeye devam etiğini belirtti.

Değerlendirmede, "Bu trend, ABD hükümetinin devasa vergi indirimleri ile arttı. Borç ekonomisine artan bağımlılık, hükümetin borç ödeme yeterliliğinin baltalamaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.



Dagong, ABD'nin kredi notunun düşürülmesinde temel neden olarak, ABD siyasi

sisteminin hatalarının oluşturduğu politik ekolojinin ulusal ekonominin kalkınmasını olumsuz etkilemesini gösterdi.

İkinci neden olarak, büyük ölçekli vergi indirimlerinin doğrudan merkezi hükümetin borç geri ödeme kaynaklarını azalttığı belirtilirken, üçüncü neden olarak da finansal açığı kapatmak için borcun artırılmasının merkezi hükümetin kredi riskini yükselttiği kaydedildi.

S&P ve Moody's, Çin'in kredi notunu düşürmüştü

ABD'li kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor (S&P) ve Moody's, artan borcu nedeniyle Çin'in kredi notunu düşürmüştü.

Moody's, geçen mayıs ayında Çin'in kredi notunu "Aa3"ten "A1" seviyesine düşürmüş, görünümü negatiften durağana çekmişti.

S&P Global Ratings de, eylül ayında Çin'in kredi notunu 1 kademe azaltarak AA-'den A+'ya indirmişti.