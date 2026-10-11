Dışişleri'nden Riyad'daki havalimanına saldırıya sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından yeniden hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak bölgesel güvenliği tehdit eden eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Bakanlık, sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasıtlı olarak hedef alan saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir."

Bu eylemlerin bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği, uluslararası toplumun barışı sağlama yönündeki ortak çabalarına da zarar verdiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'a destek mesajı

Bakanlık, saldırıların sona erdirilmesi çağrısının yanı sıra Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini de yineledi. Açıklamada, "Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.