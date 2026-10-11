IMF ve Dünya Bankası toplanıyor: Gündemde enerji, enflasyon ve borç var

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İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden şekillenen küresel finansal sistemde kurulan ve "Bretton Woods ikizleri" olarak adlandırılan IMF ve Dünya Bankasının her yıl ekim ayında düzenlediği yıllık toplantılar, bu yıl 12-18 Ekim'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

Yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere genellikle 10 binden fazla kişinin katıldığı toplantılar, 190'ı aşkın üye ülkeden maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

Toplantılar 35 yıl aradan sonra yeniden Tayland'da yapılacak

IMF ve Dünya Bankasının uluslararası niteliğini yansıtmak amacıyla yıllık toplantılar geleneksel olarak farklı ülkelerde dönüşümlü olarak düzenleniyor.

Her üç yılda bir Washington dışında bir üye ülkede düzenlenen yıllık toplantılara Tayland, en son 1991'de ev sahipliği yapmıştı.

Washington dışında düzenlenen yıllık toplantıların gerçekleştirildiği şehirler arasında daha önce Madrid, Hong Kong, Prag, Dubai, Singapur, İstanbul, Tokyo, Lima, Bali ve Marakeş de yer almıştı.

Ev sahibi ülkenin teması çerçevesinde yan etkinlik düzenlenecek

Tüm yıllık toplantılarda olduğu gibi Bangkok'taki görüşmelerde de ekonomik büyüme, mali sürdürülebilirlik, finansal istikrar, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma gibi uluslararası öneme sahip çeşitli konuların ele alınması bekleniyor.

Bu yıl ayrıca ev sahibi ülkenin teması çerçevesinde yan etkinlikler ve seminerler düzenlenmesi planlanıyor.

"Tayland'ın Yeni Ufukları: İnsanları Güçlendirmek, Direnç İnşa Etmek" temasıyla gerçekleştirilecek bu etkinliklerde, önemli ekonomik ve kalkınma konularının Tayland'ın deneyimleri perspektifinden ele alınması bekleniyor.

Küresel ekonominin röntgeni raporlarla ortaya konacak

Yıllık toplantıların temel etkinliklerinden Kalkınma Komitesi Toplantısı 15 Ekim'de, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısı ise 17 Ekim'de yapılacak.

Toplantılar boyunca uluslararası kalkınma, küresel ekonomi ve finans piyasalarına odaklanan çok sayıda bölgesel brifing ve forum düzenlenecek.

Ayrıca, G20 Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Toplantısı da 15 Ekim'de yıllık toplantılar marjında gerçekleştirilecek.

Öte yandan, IMF'nin küresel ekonomiye dair en güncel analizlerini içeren Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile Küresel Finansal İstikrar Raporu 13 Ekim'de, Mali İzleme Raporu da 14 Ekim'de yayımlanacak.

En son temmuzda Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyen IMF, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürmüştü.

Raporda, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin, yapay zekadaki ilerlemeler ve bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla küresel teknoloji döngüsündeki talep kaynaklı ivmelenmeyle kısmen dengelendiği belirtilmişti.

Enerji maliyetleri, enflasyon endişeleri ve yüksek borçluluk gündemde

Yıllık toplantılar, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin sürdüğü, çatışmaların etkisiyle petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiği ve tüm bu gelişmelerin enflasyona ilişkin endişeleri canlı tuttuğu bir dönemde gerçekleşecek.

Küresel tahvil piyasalarında satış baskısının görüldüğü bu dönemde, ABD'den Almanya ve Japonya'ya kadar hükümetlerin borçlanma maliyetlerindeki artış ve yüksek faiz oranlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin de toplantıların önemli gündem başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında 365,5 trilyon dolara ulaşan küresel borç stokunun yol açabileceği mali kırılganlıkların da katılımcıların gündeminde olması öngörülüyor.

Yapay zekanın ekonomiye etkileri de odakta

Küresel ekonomik görünüm ve finansal istikrar gibi temel konuların yanı sıra teknolojik inovasyonun ekonomi üzerindeki etkileri de yıllık toplantılarda geniş yer bulacak.

Bu kapsamda düzenlenecek forum ve oturumlarda, yapay zekanın kapsayıcı büyüme ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri ile finans, eğitim, vergilendirme, istihdam ve siber güvenlik gibi alanlarda yaratması beklenen dönüşüm ele alınacak.

Ayrıca, toplantılarda iklim finansmanı, yeşil girişimcilik, yeşil dönüşüm ve gıda güvenliği gibi başlıklar da gündeme gelecek.

IMF Başkanı Georgieva'dan enerji şoku, bütçe ve yapay zeka uyarısı

Yıllık toplantılar öncesinde Singapur'da konuşma yapan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomiyi zorlayan üç ana dinamiğe dikkati çekerek, yapay zekanın getirdiği dengesizlikler, yüksek enerji fiyatları ve rekor kamu borçlarına karşı uyarılarda bulundu.

Küresel ekonominin yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçları ile büyük bir belirsizlik ve hızlı değişim döneminden geçtiğini belirten Georgieva, düşük büyüme oranlarını yukarı taşımak için acil politika adımları atılması çağrısını yineledi.

Küresel kamu borçlarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'ünü aşacağını belirten Georgieva, hükümetlerden acil bütçe disiplini uygulamalarını ve yapay zekaya hazırlanmalarını istedi.