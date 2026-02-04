Dört ayda dört rekor! Elon Musk 800 milyar dolar barajını devirdi: Dünyanın ilk trilyoneri olabilir

Teknoloji dünyasının en tartışmalı ve vizyoner isimlerinden Elon Musk, havacılık devi SpaceX ile yapay zekâ girişimi xAI'yi tek bir çatı altında birleştirerek finans tarihine geçti. Forbes'un son verilerine göre Musk, kişisel serveti 800 milyar dolar barajını aşan ilk insan unvanını kazandı.

SpaceX ve xAI'nin birleşmesiyle oluşan yeni dev yapının 1,25 trilyon dolar değerlemeye ulaşması, Elon Musk'ın hanesine tek seferde 84 milyar dolarlık bir artış ekledi. Bu hamleyle birlikte Musk'ın toplam net değeri 852 milyar dolara tırmanarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Musk'ın en değerli varlığı artık Tesla değil

Birleşme öncesinde SpaceX'te yaklaşık yüzde 42'lik hissesiyle 336 milyar dolarlık bir varlığa sahip olan Musk, xAI tarafında da yüzde 49'luk bir payı elinde tutuyordu. Forbes'un tahminlerine göre, iki şirketin birleşmesi sonrası Musk'ın yeni yapıdaki yüzde 43'lük hissesinin değeri tam 542 milyar dolara ulaştı.

Bu durum, uzun süredir Musk'ın servetinin lokomotifi olan Tesla'yı ikinci plana itti.

4 ayda 4 büyük eşik

Musk, yalnızca dört ay içinde net servet açısından dört büyük eşiği aşmış oldu. Ekim ayında, Tesla hisselerinin Musk'ın Başkan Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) ayrılarak elektrikli araç üreticisine odaklanmasının ardından yükselmesiyle, 500 milyar dolar serveti aşan tarihteki ilk kişi oldu.

15 Aralık'ta, özel yatırımcıların SpaceX'i ağustostaki 400 milyar dolarlık değerlemeden 800 milyar dolara yükseltmesiyle, 600 milyar dolar serveti aşan ilk kişi oldu. Dört gün sonra ise Delaware Yüksek Mahkemesi'nin, 2024'te alt mahkeme tarafından iptal edilen Tesla hisse opsiyonlarını geri vermesiyle, 700 milyar dolar serveti aşan ilk kişi unvanını aldı.

Dünyanın ilk trilyoneri olabilir

Musk, şu anda tahmini 281 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Google'ın kurucu ortağı Larry Page'den 578 milyar dolar daha zengin. Bu da Musk'ın, dünyanın ilk trilyoneri olmasına yalnızca yaklaşık 'yarım Larry Page' uzaklıkta olduğu anlamına geliyor.