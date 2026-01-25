Dünya Sağlık Örgütü'nden ABD'nin çekilme kararına ilk tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD’nin Birleşmiş Milletler’e bağlı sağlık kuruluşundan resmen ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı. DSÖ, Washington yönetiminin kararından üzüntü duyduklarını belirtirken, ABD’nin ilerleyen dönemde kuruma yeniden aktif şekilde katılmasını umut ettiklerini vurguladı.

ABD, uzmanların kararın hem ülke içinde hem de küresel ölçekte halk sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceğine yönelik uyarılarına rağmen, perşembe günü DSÖ’den ayrıldığını duyurdu.

Pandemi dönemi bahane edildi

Kararın arkasında, Donald Trump yönetiminin, DSÖ’nün koronavirüs salgınını yönetme biçimine yönelik eleştirileri yer aldı. Trump, örgütün üye devletlerin “uygunsuz siyasi etkisinden” bağımsız hareket edemediğini savunurken, ABD’den Çin gibi diğer büyük ülkelerin katkılarıyla orantısız ve “haksız derecede külfetli” mali taleplerde bulunulduğunu öne sürdü.

DSÖ ise açıklamasında, pandeminin yol açtığı "benzeri görülmemiş küresel sağlık krizine" verdikleri yanıtın arkasında durduklarını belirtti. Kurum, pandeminin acil durum aşaması öncesinde, sırasında ve sonrasında geliştirilen ve 7 gün 24 saat esasına göre çalışan sistemlerin, ABD dahil olmak üzere tüm ülkelerin sağlık güvenliğine katkı sağladığını ifade etti.