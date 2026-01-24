İki kuyumcu kepenk indirip kayboldu, müşteriler şokta

İngiltere’nin Brighton kentinde faaliyet gösteren iki kuyumcu mağazasının beklenmedik şekilde kapanması, müşteriler arasında büyük endişeye yol açtı. Crown Diamond and Platinum Fine Jewellery’nin hiçbir açıklama yapmadan kepenk indirdiği, bu süreçte müşterilere ait değerli eşyaların akıbetinin belirsiz kaldığı bildirildi.

“Açacağız” dendi ama...

İddialara göre mağaza vitrininin camına, işletmenin 30 Aralık’ta yeniden açılacağına dair bir not asıldı. Ancak belirtilen tarihe rağmen mağaza kapılarını açmadı. Bu durum, eşyalarını teslim alamayan müşterilerin şikâyetlerini artırdı ve olay polis incelemesine taşındı.

Polis soruşturma yürütüyor

Sussex Polisi, Union Street ve Brighton Square’deki işletmelerin ani kapanışıyla ilgili birden fazla ihbar aldıklarını doğruladı. Polis sözcüsü, müşterilerin işletme sahibi tarafından emanet alınan mallarla ilgili ciddi kaygılar taşıdığını belirterek kapanışın koşulları ve eşyaların nerede olduğuna dair araştırma yürütüldüğünü açıkladı.

Müşteriler değerli ürünlerine ulaşamıyor

İki hatıra yüzüğü ve bir Rolex saat kayıp

Mağazanın kapanmasıyla birçok müşteri, satın alıp parasını ödediği ürünleri teslim alamadığını veya tamir için bıraktığı mücevherlerin kaybolduğunu ifade ediyor. Bir müşteri, işletme sahibiyle yakın ilişki kurduğunu ve “aileden biri gibi hissettirildiğini” söyledi. Aynı kişi, iki hatıra yüzüğü ve bir Rolex saat aldığını ancak ürünlerin eline ulaşmadığını belirterek yaşadığı şokun boyutunu anlattı.

Mağdur müşterilerden biri, değerli eşyalarını kaybetme ihtimali nedeniyle geceleri uyuyamadığını dile getirdi. Benzer şikâyetlerin sayısının artması, olayın daha geniş kapsamlı olabileceği endişesini doğurdu.