Nvidia yönetiminde beklenmedik istifa!

Nvidia, şirketin yöneticilerinden Prof. Dr. Persis Drell'in on yıllık kariyerini çarşamba günü istifa kararı ile noktaladığını duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre, şirkette 26 milyon dolarlık bir hisse sahip 70 yaşındaki Drell 'yeni bir fırsat' için görevinden ayrıldı.

Ücretlendirme komitesinde görev yapan Drell, Ellen Ochoa’nın ardından Nvidia yönetim kurulundan ayrılan ilk üye oldu.

Nvidia'da 26 milyon dolarlık hissesi var

Son hisse senedi raporuna göre Drell'in yaklaşık 143 bin adet Nvidia hissesi bulunuyor. Bu hisselerin toplam değerinin 26 milyon dolar civarında olduğu düşünülürken, şirketin yıllık raporunda yer alan bilgilere göre eski yönetici, geçen yıl Nvidia ile yaptığı çalışmalar karşılığında yaklaşık 344 bin dolar gelir elde etti. Bu tutarın yaklaşık 259 bin doları hisse senedi ödüllerinden oluştu.

Yapay zeka patlaması sayesinde dünyanın en değerli şirketi haline gelen Nvidia'nın hisse senedi fiyatı ise 2015 sonundan bu yana yüzde 22 binden fazla arttı.