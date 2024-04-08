Elon Musk'a soruşturma başlatıldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi'nde bir hakim, Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te, mahkeme kararı ile engellenmesine karar verilen hesapları yeniden etkinleştireceğini söylemesinin ardından Elon Musk hakkında soruşturma başlattı.

Musk platformda, mahkeme kararının anayasaya aykırı olması nedeniyle kısıtlamaların kaldırıldığını duyururken, Hakim Alexandre de Moraes'e "istifa etmesi ya da görevden alınması" çağrısında bulundu.

Eğer X mahkeme kararına uymazsa, günde 20 bin dolarlık para cezasına çarptırılacak. Hakim Moraes kararında, Musk'ın Yüksek Mahkemeye karşı bir dezenformasyon kampanyası başlattığını yazdı.

Platformun Küresel Hükümet İşleri ekibi, şirketin hangi hesapların etkilendiğini söylemesine izin verilmediğini söyledi ancak Musk, "X, Moraes tarafından talep edilen her şeyi ve bu taleplerin Brezilya yasalarını nasıl ihlal ettiğini yayınlayacaktır" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu profillerin, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun binlerce destekçisinin ülkenin Kongresini, Yüksek Mahkemesini ve başkanlık sarayını bastığı ayaklanmalarla ilgili içerik yayınlayan aşırı sağcı hareketlerle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

Moraes, ülkedeki sosyal medya platformlarını kısıtlama kararlarının ardından ün kazandı.

Brezilya İletişim Bakanı Paulo Pimenta, kişisel hesabından büyük harflerle "sosyal ağların kanunsuz bir ülke olmadığını" belirterek Musk'ı eleştirdi.

"Sahip olduğu para ve güç ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza hakaret etmesine izin vermeyeceğiz" diye ekledi.

X'in emre uymamaya karar vermesi halinde platform geçici olarak engellenebilir.