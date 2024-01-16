Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada, saldırının düzenlendiği bölgelerde bulunan evlerin camlarının sarsıldığı, havada füze ve İHA’ları engellemek için kullanılan C-RAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"İnsanlık dışı terörist" saldırılar

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, kentte birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği saldırıların "insanlık dışı terörist" saldırılar olduğunu söyledi.

Vali Hoşnav, saldırı sonrası yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Erbil"e karşı insanlık dışı bir terör saldırısı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, saldırılarda kullanılan füzelerin bazılarının sivillerin yaşadığı evlere isabet ettiği, bazılarının da evlerin yakınlarına düştüğü belirtildi.

Saldırılarda bazı evlerde yangın çıktığı belirtilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve yarananların da olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenler arasında saldırı sonrası evinde yangın çıkan iş adamı Peşrev Dizeyi'nin de bulunduğu, eşi ve oğlunun ise yaralandığı belirtildi.

Erbil'de birçok noktada füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendiğine ilişkin haberlerin ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.