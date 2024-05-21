Son dakika.... Yapı Kredi, BAE'ye satılıyor iddiası: Koç Holding'den beklenen açıklama geldi

First Abu Dhabi Bank'ın (FAB), Koç Grubu'nun İstanbul merkezli kredi kuruluşu Yapı Kredi'deki yüzde 61.2 hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmelerini sürdürdüğü ileri sürüldü.

Reuters'ın söz konusu haberinde, Türkiye'nin dördüncü büyük özel bankası için olası anlaşmanın nihai detaylarının birkaç ay süren müzakerelerin ardından belirlendiği aktarıldı. Kaynaklardan biri, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve FAB'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar verdiğini söyledi.

Koç Holding'den KAP'a açıklama

Koç Holding tarafından söz konusu iddiaların yayılmasının ardından KAP'a açıklama yapıldı. Kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."