Euro Bölgesi'nde sürpriz veri! Dört yılın zirvesinde

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Frankfurt merkezli araştırma kuruluşu Sentix'in eylül ayı verileri, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin beşinci ayda da artışını sürdürdüğünü gösterdi. Genel Yatırımcı Güven Endeksi, beklentileri aşarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

3-5 Eylül 2026 tarihlerinde 209'u kurumsal olmak üzere 1.052 yatırımcıyla yapılan ankete göre endeks, ağustostaki 0,9 puandan 4,2 puan artışla 5,1 puana ulaştı. Piyasa beklentisi ise endeksin 2 puana yükselmesi yönündeydi.

Mevcut durum ve beklentilerde iyileşme

Güvendeki yükseliş, anketin her iki alt göstergesine de yansıdı. Gelecek altı aya ilişkin öngörüleri yansıtan Beklentiler Endeksi, 10,3 puandan 13,8 puana yükseldi.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 8 puandan eksi 3,3 puana çıkarak Mart 2022'den bu yana en güçlü seviyesini kaydetti.

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, sonuçları değerlendirirken Euro Bölgesi'ndeki ekonomik yükselişin eylülde hız kazanmaya devam ettiğini belirtti. "Euro Bölgesi'nin resesyon eğilimlerini tamamen geride bıraktığına" işaret eden Hübner, şu ifadeyi kullandı:

"Mevcut durum endeksindeki artışla birlikte beklentilerin 13,8 puana yükselmesi, Sentix tarafından ankete katılan yatırımcıların Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın başladığına ve bunun devam edeceğine kesin gözüyle baktıklarını gösteriyor."

Almanya'da güven Temmuz 2025'ten bu yana zirvede

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'daki iyileşme de genel görünüme önemli katkı sağladı. Ülkenin Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ağustostaki eksi 11,9 puandan eksi 2,8 puana yükselerek Temmuz 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Hübner, Saksonya-Anhalt eyaletinde pazar günü düzenlenen seçimlere de değindi. Sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin birinci olduğu ancak salt çoğunluğa ulaşamadığı seçimlerle ilgili Hübner, "Seçimler yatırımcıları tedirgin etmemiş görünüyor" değerlendirmesini yaptı.