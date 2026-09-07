Yapay zekânın elektriği için 22,3 milyar dolarlık dev yatırım

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Yapay zekâ yarışının yarattığı dev elektrik talebi, enerji yatırımlarında yeni bir dönemi hızlandırıyor. Güney Kore ile ABD’nin, Teksas’ın Encinal bölgesinde yaklaşık 22,3 milyar dolar büyüklüğünde doğal gaz santrali yatırımı üzerinde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Toplam 6,3 gigavat kapasiteye sahip olması planlanan santral, başta yapay zekâ veri merkezleri olmak üzere yüksek enerji tüketen dijital altyapının elektrik ihtiyacını karşılamaya dönük en büyük projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Projenin odağında yapay zekâ veri merkezleri var

Son dönemde başta ABD olmak üzere birçok ülkede yapay zekâ veri merkezlerine yönelik yatırımlar hız kazanırken, bu büyümenin en kritik başlıklarından biri enerji arzı haline geldi. Yeni nesil veri merkezleri yüksek işlem gücü gerektiren altyapılar nedeniyle geleneksel tesislerden çok daha fazla elektrik tüketiyor.

Teksas’ta planlanan 6,3 gigavatlık santral de tam olarak bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyor. Bu kapasite, çok büyük ölçekli veri merkezi kümelerinin elektrik talebini destekleyebilecek büyüklükte görülüyor.

Enerji ile dijital altyapı arasındaki bu yeni bağ, özellikle yapay zekâ yatırımlarında elektrik üretimini artık yan unsur olmaktan çıkarıp stratejik yatırım başlığına dönüştürüyor.

22,3 milyar dolarlık yatırım Teksas’ta kurulacak

Projeye ilişkin ilk bilgiler, yatırımın Teksas’ın Encinal bölgesinde geliştirileceğine işaret ediyor. Yaklaşık 22,3 milyar dolarlık büyüklük, bu yatırımı yalnızca enerji sektörü açısından değil, ABD’deki yeni sanayi ve teknoloji altyapısı açısından da dikkat çekici hale getiriyor.

Doğal gaz santralinin büyüklüğü, sıradan bir bölgesel enerji projesinin ötesine işaret ediyor. 6,3 gigavatlık kapasite, birçok ülkenin toplam kurulu gücüyle karşılaştırılabilecek ölçeğe yaklaşıyor.

Bu nedenle yatırım, yalnızca elektrik üretimi olarak değil, yapay zekâ kaynaklı yeni enerji talebine karşı geliştirilen altyapı modeli olarak da izleniyor.

Güney Kore’nin 350 milyar dolarlık paketinde ilk büyük adım

Söz konusu proje, Seul’ün daha önce ABD’ye yönelik açıkladığı 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün ilk büyük uygulamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Geçen dönemde iki ülke arasında ticaret, teknoloji, enerji ve sanayi alanlarında daha yakın iş birliği hedefi öne çıkmıştı. Bu çerçevede ABD tarafı, Güney Kore sermayesinin özellikle enerji, yarı iletken, yapay zekâ ve kritik altyapı alanlarında daha görünür hale gelmesini istiyor.

Teksas’taki doğal gaz santrali, bu hedeflerin sahadaki ilk güçlü örneklerinden biri olabilir. Böylece proje, yalnızca ticari bir yatırım değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki stratejik ekonomik iş birliğinin de yeni sembollerinden biri haline geliyor.

Enerji yatırımları yapay zekâ yarışının parçasına dönüşüyor

Yapay zekâ alanındaki küresel rekabet yalnızca çip, yazılım ve veri merkezi yatırımlarıyla sınırlı kalmıyor. Bu sistemleri kesintisiz çalıştıracak elektrik üretimi ve şebeke kapasitesi de yarışın parçası haline geliyor.

ABD’de teknoloji şirketleri ve yatırımcılar, yeni veri merkezi kümeleri için elektrik tedarikini güvence altına alacak modeller üzerinde yoğunlaşıyor. Bu tablo, doğal gaz, nükleer enerji ve yenilenebilir kaynaklarla desteklenen büyük ölçekli üretim projelerini daha değerli hale getiriyor.

Teksas projesi de bu yeni eğilimin güçlü bir örneği olarak görülüyor. Bir başka ifadeyle, yapay zekâ yatırımlarının büyümesi artık yalnızca teknoloji sektörünü değil, enerji santrallerinden iletim hatlarına kadar geniş bir alanı harekete geçiriyor.

Doğal gaz tercihi yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir

Projede doğal gaz santralinin tercih edilmesi, hızlı devreye alma ve yüksek baz yük kapasitesi açısından yatırımcılar için avantaj sağlıyor. Ancak aynı zamanda çevresel etkiler ve uzun vadeli enerji dönüşümü açısından yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.

Bir yandan yapay zekâ yatırımlarının hızla büyümesi elektrik arzında güvenilir çözümler gerektirirken, diğer yandan fosil yakıt temelli projelerin artması iklim hedefleriyle uyum tartışmasını güçlendirebilir.

Bu nedenle 22,3 milyar dolarlık yatırım yalnızca ekonomik boyutuyla değil, teknoloji büyümesinin nasıl bir enerji modeli üzerinde yükseleceği sorusuyla da yakından izlenecek.