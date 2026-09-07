HEYECAN TAVAN! 2026 KYK yurt sonuçları bugün mü açıklanacak? GSB KYK sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Haftanın ilk günü ve bugün en çok yöneltilen soru "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde... Geçen yıl kısa sürede ilan edilen sonuçların tam tarihi merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının "duyuru" sayfası sıkça kontrol ediliyor. Peki yeni bir gelişme yaşandı mı?
YKS tercihleri ile istediği üniversite ve fakülteye yerleşen yüz binlerce öğrenci KYK yurt başvurusunda bulundu. 29 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından sonuçlar gündem oldu. Bugün pazartesi günü ve en çok araştırılan konuların ilk sırasında KYK yurt sonuçları geliyor. Peki GSB sonuç tarihini duyurdu mu?
2026 KYK yurt sonuçları bugün mü açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt sonuçlarının 7 Eylül 2026 Pazartesi açıklanacağına dair bir duyuru geçmedi. Beklentiler bu hafta içi sonuçların erişime açılması yönünde...
GSB duyuruları için tıklayınız
Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linkinden ulaşılabilecek.
Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.