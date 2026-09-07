HEYECAN TAVAN! 2026 KYK yurt sonuçları bugün mü açıklanacak? GSB KYK sonuçları ne zaman açıklanıyor?

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YKS tercihleri ile istediği üniversite ve fakülteye yerleşen yüz binlerce öğrenci KYK yurt başvurusunda bulundu. 29 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından sonuçlar gündem oldu. Bugün pazartesi günü ve en çok araştırılan konuların ilk sırasında KYK yurt sonuçları geliyor. Peki GSB sonuç tarihini duyurdu mu?

2026 KYK yurt sonuçları bugün mü açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt sonuçlarının 7 Eylül 2026 Pazartesi açıklanacağına dair bir duyuru geçmedi. Beklentiler bu hafta içi sonuçların erişime açılması yönünde...

GSB duyuruları için tıklayınız

Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linkinden ulaşılabilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.