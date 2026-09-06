KPSS soruları açıklandı! 2026 KPSS Lisans soru ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM, 2026 KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) soru ve cevap anahtarını yayımladı. Kurumdan yapılan açıklamada "2026-KPSS A Grubu Sınavı: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı" denildi.
2026 KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) sınavı bugün saat 10.15'te gerçekleşti. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarları gündem oldu. On binler "KPSS soruları ne zaman açıklanacak" diye sorarkan ÖSYM beklenen duyuruyu geçti.
2026 KPSS Lisans (Genel Kültür-Genel Yetenek) soruları açıklandı
ÖSYM yaptığı duyuruda "6 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" diye belirtti.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.