KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür soru ve cevap anahtarı ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı pazar günü gerçekleşecek. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı merak edilmeye başlanacak. On binlerce kişi konu hakkında bilgi alamaya çalışırken "KPSS Lisans soruları ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde geliyor.
KPSS Lisans'ın ilk oturumu 6 Eylül'da yapılacak. Adaylar, genel yetenek-genel kültür sorularına cevap verecek. 130 dakika süren testin ardından soru ve cevap anahtarı araştırılacak. Sınav biter bitmez "KPSS Lisans soruları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe yöneltilecek.
KPSS Lisans soruları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı soru ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı saati belirtmedi.
Geçen yıl soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 13.10'da erişime açılmıştı.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.