Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası pazartesi mi başlıyor, ne zaman?
Okul başlangıç tarihleri konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Okullar ne zaman açılacak" diye soruyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2026/27 okul takvimi...
Öğrenciler ilk ders zili için heyecanlı... Okul öncesi ve 1. sınıflar bir hafta önce okula başlayacak. Tam tarihi öğrenmek isteyenler "Okullar ne zaman açılacak" sorusuna başvuruyor.
Okullar ne zaman açılıyor?
Okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Yarı yıl tatili ise 22 Ocak 2027 Cuma günü başlayacak.
Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.