Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kitap katliamı açıklaması

"Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi" programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin köklü bir tarih ve zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu, geçmişle bağın korunmasında kitap ve kütüphanelerin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

"Mazisi olmayanın atisi de olamaz" diyen Erdoğan, geçmişiyle bağı kopan toplumların gelecek inşa etmekte zorlanacağını ifade etti.

"En kıymetli belgeler yabancılara satıldı"

Türkiye'nin geçmişte kültürel miras açısından büyük kayıplar yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Bu ülke, kâğıt hamuru yapılmak amacıyla en kıymetli belgelerinin okkası üç kuruşa, hurdaniyetine yabancılara satıldığı günler görmüştür. En utanç verici kitap katliamları, millî iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde, 500'ü Sultan II. Abdülhamid Han'ın şahsi kitaplığına ait 4 bin 500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır" dedi.

Bugün bazı alanlarda görülen "kültürel çölleşmenin" arkasında geçmişte yapılan bu uygulamaların da payı olduğunu söyleyen Erdoğan, tarihi eserlerin korunması ve restore edilmesinin önemine dikkat çekti.