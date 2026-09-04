Okul saldırısı davasında baba Uğur Mersinli, oğlundan şikâyetçi oldu

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Davada saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin savunması alındı.

Mersinli, oğlunun silahlara erişiminden haberdar olmadığını ve olayın sorumluluğunun bütünüyle kendisine yüklenmesinin doğru olmadığını savundu. Silahların oğlunca çalındığını öne süren Mersinli, oğlundan hırsızlık suçlamasıyla şikâyetçi olduğunu da belirtti.

"Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır"

Sanık Uğur Mersinli, duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk bu olayda kendisi bulmuştur. Çocuğun bu olayda silahlara erişmesi ebeveyn kusuru göstermez. Benden habersiz almıştır. Aras'ın davranışından benim kastım sonucu çıkartılamaz. Aras'ın okul saldırısını yapacağını kim biliyordu. Okul saldırısını bilmiyordum, onunla ilgili eğitim almadım. Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Yatak odaları, evlerde kapıları kilitlenen yerlerdir. Silahlar arama sırasında bulunmadı, ben söyledim. Yatak odasında gardroptaki eşyalar bana aittir. İsa Aras Mersinli'nin okul saldırısı yapacağını görüp tahmin eden kamu görevlilerinin bu bilgileri neden aileyle paylaşmadığını öğrenmek istiyorum. Adalet bir şeyi yerli yerine koymak demektir. İsa Aras Mersinli, manifestosunu önceden hazırlamıştır ve onu poligona sevgim için götürdüm, kandırıldığımı hissediyorum"

Oğlundan şikâyetçi olduğunu söyledi

Mersinli, saldırının failinin oğlu olduğunu ifade ederek, fail hakkında kamu davası açılmadığını savundu. Anne ve babayı suçlamak amacıyla kamuoyu baskısı altında iddianame hazırlandığını iddia eden Mersinli, "Fail İsa Aras Mersinli'dir ve ona kamu davası açılmamıştır. İddia makamı anne ve babayı suçlamak için kamuoyu baskısıyla ortaya karışık iddianame düzenlemiştir. Ben oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Duruşma, sanık Uğur Mersinli'nin savunmasının alınmasıyla devam ediyor.