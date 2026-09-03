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Brent petrol temmuz ayından beri yükselişte... 95 dolara çıkan Brent'in ardından akaryakıta zam gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri "Mazota zam mı gelecek, motorine zam var mı", "Benzin fiyatları artacak mı" oluyor.

Akaryakıta zam gelecek mi?

Sosyal medyada benzin ve mazota zam geleceği konuşulurken resmi kaynaklardan henüz fiyat artışı olacağı yönünde bir açıklama yok.

İstanbul

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 74.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 80.93 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 33.19 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 75.32 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 82.19 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İzmir

İzmir’de benzin litre fiyatı: 75.60 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 82.46 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 33.79 TL