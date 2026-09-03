İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte sona gelindi
İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü ana pistinde çalışmaların son aşamasına gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2 bin 820 metre uzunluğundaki pistin teknik testlerin ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasının hedeflendiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın ev sahipliğinde, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından İstanbul’da düzenlenen Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026’nın açılışında konuştu.
Uraloğlu, havacılığın yalnızca ulaşım aracı olmadığını belirterek, “Ülkelerin küresel rekabet gücünü belirleyen, geleceğe yön veren bir vizyon meselesidir” dedi. Havayolu taşımacılığının milletleri birbirine yakınlaştıran ve ekonomilerin bütünleşmesini sağlayan güçlü bir zemin olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Havayolu taşımacılığının stratejik gücünü yeryüzüne bağlayan en kritik halka havalimanı olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.
58 havalimanından 60’a
Türkiye’nin havacılık altyapısının son 24 yılda önemli ölçüde büyüdüğünü belirten Uraloğlu, 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısının 58’e yükseldiğini, yapımı devam eden havalimanlarıyla bu sayının yakında 60’a çıkacağını açıkladı.
Türkiye’nin hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısı 81’den 175’e, dış hat uçuş noktası ise 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya yükseldi. İç ve dış hatlarda taşınan yolcu sayısı da 2002’de 34,5 milyondan 2025’te 247 milyona ulaştı. Türkiye, yolcu trafiğinde Avrupa’da 3’üncü, dünyada 7’nci sıraya yükseldi. İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama 1.665 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu belirten Uraloğlu, havalimanının günlük ortalama 843 uçak kalkışıyla dünya genelinde 6’ncı sırada yer aldığını söyledi.
İstanbul Havalimanı’nda 16 Ağustos’ta 1.739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa’da tüm zamanların günlük uçuş ve yolcu rekoru kırıldı. Uraloğlu, 30 Ağustos’ta 1.787 uçuşla bu rekorun yeniden aşıldığını açıkladı. Türkiye genelinde günlük ortalama 4 bin 400 uçuş gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’da en yüksek trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ncı sıraya yükseldiğini kaydetti.
4’üncü pistte son aşama
İstanbul Havalimanı’nda üçlü bağımsız pist operasyonuyla Avrupa’da bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, 4’üncü ana pistte çalışmaların son aşamasına gelindiğini açıkladı. Doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistin teknik testlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma ve doğrudan destinasyon merkezi olarak büyümeye devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın da dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu konumunu sürdürdüğünü belirterek, İstanbul Havalimanı’nın sunduğu imkanlarla THY’nin küresel bir aktarma ve doğrudan destinasyon merkezi olarak büyüdüğünü ifade etti.
Havacılık ekonomiden iki kat hızlı büyüyecek
İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, havacılık sektörünün ekonomik büyümeyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, küresel ekonomide yüzde 2,5 büyüme öngörülürken havacılık sektörünün bunun yaklaşık iki katı hızda büyümesinin beklendiğini söyledi.
Ekonomik büyümeyle birlikte insanların daha fazla seyahat ettiğini, ticaret hacminin arttığını ve buna bağlı olarak havacılığa olan talebin yükseldiğini belirten Bilgen, özellikle İstanbul gibi küresel ulaşım merkezlerinde kapasite yatırımlarının zamanında yapılmasının rekabet avantajı sağladığını vurguladı.
Bilgen, “İstanbul gibi merkezdeyseniz zamanında bu kapasiteyi koyarsanız rakiplerinize göre bir adım önde olursunuz. Biz de İGA olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi. Havacılık sektöründe kısa vadeli dalgalanmaların yaşanabileceğini ancak uzun vadeli görünümün güçlü olduğunu belirten Bilgen, “Kısa vadeli çalkantılar olabilir ama orta ve uzun vadede havacılığın ekonomiden daha fazla büyüdüğünü gördük” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin küresel havacılıktan aldığı payın da artacağını kaydeden Bilgen, bu büyümeyi karşılayacak altyapı ve kapasite yatırımlarının devam etmesinin önemine dikkat çekti. Havalimanlarının hizmet standartları ve yolcu memnuniyeti alanında dünyadaki en prestijli organizasyon olan ACI World “Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026”, İGA’ya müşteri deneyimi ve eğitim alanlarında 2 ödül getirdi.
İstanbul’a 3 yeni proje müjdesi
TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı Açılış ve Ümraniye Alt Geçidi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşman Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapacakları düzenleme ile taşıt trafiğini 230 metre uzunluğunda inşa edecekleri alt geçide almayı planladıklarını belirtti.
Çevre dostu kentsel tasarım anlayışıyla bölgeye 9,5 dönümlük ilave yeşil alan kazandıracaklarını kaydeden Uraloğlu, Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunu birleştirerek toplamda 50 dönümlük dev bir yeşil alan ortaya çıkaracaklarının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı’nın yapımını bakanlığın üstlendiğini aktaran Bakan Uraloğlu, İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzey koridorunda Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz’u birbirine bağlayacak hattın 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacağını söyledi. Uraloğlu, hattın Ümraniye’den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz’a kadar uzanacağını dile getirdi.