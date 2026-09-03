İstanbul Havalimanı'nda 4. pistte sona gelindi

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Ulaştırma ve Altya­pı Bakanı Abdulka­dir Uraloğlu, İstan­bul Havalimanı işletmecisi İGA’nın ev sahipliğinde, Ulus­lararası Havalimanları Kon­seyi (ACI World) tarafından İstanbul’da düzenlenen Dün­ya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026’nın açılışında konuştu.

Uraloğlu, havacılı­ğın yalnızca ulaşım aracı ol­madığını belirterek, “Ülke­lerin küresel rekabet gücünü belirleyen, geleceğe yön veren bir vizyon meselesidir” dedi. Havayolu taşımacılığının mil­letleri birbirine yakınlaştıran ve ekonomilerin bütünleşme­sini sağlayan güçlü bir zemin olduğunu vurgulayan Uraloğ­lu, “Havayolu taşımacılığının stratejik gücünü yeryüzüne bağlayan en kritik halka hava­limanı olarak karşımıza çıkı­yor” diye konuştu.

58 havalimanından 60’a

Türkiye’nin havacılık alt­yapısının son 24 yılda önem­li ölçüde büyüdüğünü belirten Uraloğlu, 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısının 58’e yük­seldiğini, yapımı devam eden havalimanlarıyla bu sayının yakında 60’a çıkacağını açık­ladı.

Türkiye’nin hava ulaştır­ma anlaşması bulunan ülke sa­yısı 81’den 175’e, dış hat uçuş noktası ise 50 ülkede 60 nok­tadan 133 ülkede 356 noktaya yükseldi. İç ve dış hatlarda ta­şınan yolcu sayısı da 2002’de 34,5 milyondan 2025’te 247 milyona ulaştı. Türkiye, yolcu trafiğinde Avrupa’da 3’üncü, dünyada 7’nci sıraya yükseldi. İstanbul Havalimanı’nın gün­lük ortalama 1.665 uçuşla Av­rupa’nın en yoğun havalima­nı olduğunu belirten Uraloğlu, havalimanının günlük ortala­ma 843 uçak kalkışıyla dünya genelinde 6’ncı sırada yer al­dığını söyledi.

İstanbul Hava­limanı’nda 16 Ağustos’ta 1.739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa’da tüm za­manların günlük uçuş ve yol­cu rekoru kırıldı. Uraloğlu, 30 Ağustos’ta 1.787 uçuşla bu re­korun yeniden aşıldığını açık­ladı. Türkiye genelinde günlük ortalama 4 bin 400 uçuş ger­çekleştirildiğini belirten Ura­loğlu, Türkiye’nin Avrupa’da en yüksek trafik hacmine sa­hip ülkeler arasında 6’ncı sıra­ya yükseldiğini kaydetti.

4’üncü pistte son aşama

İstanbul Havalimanı’nda üç­lü bağımsız pist operasyonuy­la Avrupa’da bir ilki gerçekleş­tirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, 4’üncü ana pistte çalışmaların son aşamasına gelindiğini açık­ladı. Doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistin tek­nik testlerinin tamamlanması­nın ardından önümüzdeki gün­lerde operasyona başlamasının hedeflendiğini belirten Uraloğ­lu, İstanbul Havalimanı’nın kü­resel aktarma ve doğrudan des­tinasyon merkezi olarak büyü­meye devam ettiğini söyledi. Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın da dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu konumunu sürdürdü­ğünü belirterek, İstanbul Hava­limanı’nın sunduğu imkanlarla THY’nin küresel bir aktarma ve doğrudan destinasyon merke­zi olarak büyüdüğünü ifade etti.

Havacılık ekonomiden iki kat hızlı büyüyecek

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, havacılık sektörünün ekonomik büyümeyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, küresel ekonomide yüzde 2,5 büyüme öngörülürken havacılık sektörünün bunun yaklaşık iki katı hızda büyümesinin beklendiğini söyledi.

Ekonomik büyümeyle birlikte insanların daha fazla seyahat ettiğini, ticaret hacminin arttığını ve buna bağlı olarak havacılığa olan talebin yükseldiğini belirten Bilgen, özellikle İstanbul gibi küresel ulaşım merkezlerinde kapasite yatırımlarının zamanında yapılmasının rekabet avantajı sağladığını vurguladı.

Bilgen, “İstanbul gibi merkezdeyseniz zamanında bu kapasiteyi koyarsanız rakiplerinize göre bir adım önde olursunuz. Biz de İGA olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz” dedi. Havacılık sektöründe kısa vadeli dalgalanmaların yaşanabileceğini ancak uzun vadeli görünümün güçlü olduğunu belirten Bilgen, “Kısa vadeli çalkantılar olabilir ama orta ve uzun vadede havacılığın ekonomiden daha fazla büyüdüğünü gördük” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin küresel havacılıktan aldığı payın da artacağını kaydeden Bilgen, bu büyümeyi karşılayacak altyapı ve kapasite yatırımlarının devam etmesinin önemine dikkat çekti. Havalimanlarının hizmet standartları ve yolcu memnuniyeti alanında dünyadaki en prestijli organizasyon olan ACI World “Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026”, İGA’ya müşteri deneyimi ve eğitim alanlarında 2 ödül getirdi.

İstanbul’a 3 yeni proje müjdesi

TEM Bağlantı Yolu Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı Açılış ve Ümraniye Alt Geçidi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşman Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde yapacakları düzenleme ile taşıt trafiğini 230 metre uzunluğunda inşa edecekleri alt geçide almayı planladıklarını belirtti.

Çevre dostu kentsel tasarım anlayışıyla bölgeye 9,5 dönümlük ilave yeşil alan kazandıracaklarını kaydeden Uraloğlu, Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunu birleştirerek toplamda 50 dönümlük dev bir yeşil alan ortaya çıkaracaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı’nın yapımını bakanlığın üstlendiğini aktaran Bakan Uraloğlu, İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzey koridorunda Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz’u birbirine bağlayacak hattın 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacağını söyledi. Uraloğlu, hattın Ümraniye’den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz’a kadar uzanacağını dile getirdi.