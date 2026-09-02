İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman? Yüzde 1,20 konut kredisi çıkacak mı?

Vatandaşlar İlk Evim Konut Kredisi için aylardır bekleyiş içerisinde... Eylül ayının gelişi ile birlikte ilk günlerde aramalar yine arttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi duyuru sayfası sık sık ziyaret ediliyor. Yine gündemdeki soru "İlk Evim Konut Kredisi başvuruları ne zaman başlıyor" şeklinde...

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı?

Hayır, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla yeni bir gelişme yaşanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı murat Kurum da herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu ay bir duyuru yapılması bekleniyor.

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL