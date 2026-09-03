BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK? 2026 GSB KYK yurt sonuçları sonuçları ne zaman açıklanıyor?
2026 KYK yurt sonuçları için heyecanla bekleniyor. Yüz binler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek duyuruya odaklandı. Bugün beklentiler bir hayli yüksek ve tekrarlayan soru "2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
KYK yurt başvurularının üzerinden 5 gün geçti. Geçen yıl da sonuçlar 5. gün ilan edilmişti. Bu nedenle bugün heyecan katsayısı bir hayli artmış durumda... Günün en çok yöneltilen sorularından biri "2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
2026 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
Hayır, şu dakika itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından sonuç duyurusu geçilmedi. Bir önceki senenin süreci aynen işlerse sonuçların bugün ilan edilmesi beklenir.
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Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına “https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama” linkinden ulaşılabilecek.
Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.