İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltında

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine düzenlendiği bildirildi.

Soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayandığı belirtildi.

İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı da incelemede

Soruşturma kapsamındaki tespitler arasında İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işinin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İBB soruşturmasında kimler gözaltına alındı?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin isimleri ve görevleri de açıklandı.

Gözaltına alınanlar; İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen ile İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki olarak sıralandı.

Bir şüpheli yurt dışında, bir şüpheli cezaevinde

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden Mahmut Berk Şahin’in, TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firmanın sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli Onur Gülin’in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yurt dışında olduğu belirlenen Mahmut Berk Şahin’in yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.