Son dakika: Girne'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından Girne'de açıklamalarda bulundu. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin son bilgileri paylaşan Yılmaz, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.

Yılmaz, "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim." dedi.

Kayıpları arama çalışmalarının 7/24 devam ettiğini belirten Yılmaz, yaralıların tedavi süreçlerinin takip edildiğini ve nakilleri konusunda gerekli desteğin sağlandığını ifade etti.

İlgili kurumların yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktaran Yılmaz, kazaya ilişkin soruşturmaların yürütüleceğini söyledi.

Yılmaz, "Kimin ihmali varsa hukuk önünde hesap vermesi için gerekenler yapılacak. KKTC makamlarınca başlatılan soruşturma için tüm kurumsal desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.

Önlerinde üç görev bulunduğunu belirten Yılmaz, bunları "arama kurtarmanın devamı, sorumlulardan hesap sorulması ve gerekli tedbirlerin alınması" olarak sıraladı.