Son dakika: Girne'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı. Yılmaz, arama çalışmalarının 7/24 sürdüğünü belirterek, sorumluların ortaya çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından Girne'de açıklamalarda bulundu. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin son bilgileri paylaşan Yılmaz, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a çıktığını bildirdi.
Yılmaz, "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim." dedi.
Kayıpları arama çalışmalarının 7/24 devam ettiğini belirten Yılmaz, yaralıların tedavi süreçlerinin takip edildiğini ve nakilleri konusunda gerekli desteğin sağlandığını ifade etti.
İlgili kurumların yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktaran Yılmaz, kazaya ilişkin soruşturmaların yürütüleceğini söyledi.
Yılmaz, "Kimin ihmali varsa hukuk önünde hesap vermesi için gerekenler yapılacak. KKTC makamlarınca başlatılan soruşturma için tüm kurumsal desteği sunacağız." ifadelerini kullandı.
Önlerinde üç görev bulunduğunu belirten Yılmaz, bunları "arama kurtarmanın devamı, sorumlulardan hesap sorulması ve gerekli tedbirlerin alınması" olarak sıraladı.