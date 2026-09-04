Yapay zekâ şirketinin değeri 10 ayda üçe katlandı

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2018'de kripto para madenciliği odaklı kurulan Crusoe'nun dönüşümü, yapay zekâ yatırımlarındaki dev sermaye hareketinin en çarpıcı örneklerinden birine dönüştü. Şirket, veri merkezi ve bulut altyapısına yöneldikten sonra değerini yalnızca 10 ay içinde yaklaşık üç katına çıkardı.

Crusoe, son yatırım turunda 3 milyar doların üzerinde yeni sermaye sağladı. Yeni finansman dahil edildiğinde şirketin değerlemesi yaklaşık 30 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl ekim ayında gerçekleştirilen yatırım turunda Crusoe'nun değerlemesi 10 milyar doların biraz üzerindeydi. Böylece şirketin piyasa değeri yaklaşık 10 aylık dönemde üç katına yakın artmış oldu.

Kripto madenciliğinden çıktı

Crusoe 2018 yılında kripto para madenciliği üzerine kuruldu. Şirketin ilk iş modeli, petrol sahalarında yakılarak boşa harcanan doğal gazı elektrik üretiminde kullanarak Bitcoin madenciliği yapmaya dayanıyordu.

Ancak yapay zekâ modellerinin ihtiyaç duyduğu hesaplama gücünün hızla artması şirketin yönünü değiştirdi. Crusoe zamanla kripto faaliyetlerini geri plana iterken veri merkezleri, grafik işlemci kapasitesi ve yapay zekâ bulut hizmetlerine ağırlık verdi.

Crusoe bugün yapay zekâ şirketlerine yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesi sağlayan ve sektörde "neocloud" olarak adlandırılan yeni nesil bulut şirketleri arasında gösteriliyor.

Bu şirketler geleneksel bulut hizmetlerinden farklı olarak özellikle yapay zekâ eğitimi ve çıkarım işlemleri için gerekli yüksek kapasiteli grafik işlemciler, enerji altyapısı ve büyük ölçekli veri merkezleri üzerine yoğunlaşıyor.

13 milyar dolarlık anlaşma dikkat çekti

Crusoe'nun büyümesindeki en güçlü gelişmelerden biri küresel işlem şirketi Jane Street ile yapılan anlaşma oldu. Taraflar arasında yaklaşık 13 milyar dolar değerinde ve beş yıl sürecek bir yapay zekâ bulut hizmetleri anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında Crusoe'nun grafik işlemci ve yapay zekâ altyapısını Jane Street'in kullanımına sunması bekleniyor. Dev sözleşmenin şirketin yeni yatırım turuna yönelik ilgiyi de artırdığı belirtiliyor.

Büyük teknoloji şirketleri müşterileri arasında

Crusoe artık yalnızca küçük yapay zekâ girişimlerine hizmet veren bir altyapı sağlayıcısı değil. Şirket, dünyanın en büyük teknoloji ve yapay zekâ şirketlerinin ihtiyaç duyduğu dev veri merkezi projelerinde de rol üstleniyor.

Meta ve Oracle gibi teknoloji devleri için yapay zekâ hesaplama kapasitesi sağlayan Crusoe, Microsoft ve OpenAI bağlantılı büyük ölçekli veri merkezi projelerinde de yer alıyor. Bu müşteri tabanı şirketin yatırımcılar açısından değerini hızla artıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kapasite 4,9 gigavata yaklaştı

Crusoe haziran ayında sözleşmeye bağlanmış yapay zekâ altyapı kapasitesinin 4,9 gigavata ulaştığını açıklamıştı. Şirketin geliştirme aşamasındaki toplam proje portföyü ise 40 gigavatın üzerine çıktı.

Bu büyüklük yalnızca teknoloji yatırımlarındaki artışı değil, yapay zekânın enerji sektörünü de nasıl değiştirdiğini gösteriyor. Yeni nesil veri merkezleri artık büyük sanayi tesislerine yakın miktarda elektrik talep ediyor.

Para artık modelden altyapıya da akıyor

Yapay zekâ yatırım dalgasının ilk döneminde sermayenin önemli bölümü doğrudan model geliştiren şirketlere yöneliyordu. Son dönemde ise grafik işlemci, elektrik, veri merkezi ve bulut kapasitesi sağlayan altyapı şirketleri de yatırım yarışının merkezine yerleşti.

Crusoe'nun yaklaşık 30 milyar dolarlık değerlemeye ulaşması bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri. Yapay zekâ modellerinin büyümesiyle birlikte bilgi işlem ve enerji kapasitesine olan talebin artması, altyapı sağlayıcılarının önemini daha da yükseltiyor.