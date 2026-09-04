2027 BAYRAM TARİHLERİ: 2026 Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman?

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Bayram tarihleri, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar hem plan yapmak hem de bayramın maneviyatını yaşamak için tarihleri araştırıyor. İşte detaylar...

2027 Ramazan Bayramı tarihleri

Arefe Günü: 8 Mart 2027 Pazartesi (Yarım gün)

1. Gün: 9 Mart 2027 Salı

2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe

2027 Kurban Bayramı tarihleri

Arefe Günü: 15 Mayıs 2027 Cumartesi (Yarım gün)

1. Gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

2. Gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

3. Gün: 18 Mayıs 2027 Salı

4. Gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba