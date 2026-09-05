İnternetten ticarete yeni vergi düzenlemesi: İlan ve reklam faaliyetleri de kapsama alındı

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Yeni düzenlemeyle, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla bildirim yükümlülüğü yalnızca elektronik ticaret faaliyetleriyle sınırlı olmaktan çıkarıldı. İnternet dahil her türlü dijital ortamın alım, satım, kiralama, ilan ve reklam gibi ekonomik ve ticari amaçlarla kullanıldığı faaliyetler de düzenlemenin kapsamına alındı.

Buna göre, elektronik ortamda ticari ve ekonomik faaliyette bulunan hizmet sağlayıcıların yanı sıra elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcıları, erişim sağlayıcıları, içerik sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve sosyal ağ sağlayıcılarına da faaliyetlerine ilişkin bildirim yükümlülüğü getirilebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu bildirimlerin içeriği, formatı, standardı, verilme süresi ve yöntemini belirleyebilecek. Bildirim yükümlülüğü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış ve satış tutarları ile alım, satım, kiralama, ilan ve reklama konu mal ve hizmet türlerine göre farklılaştırılabilecek.

İlan yayımlayan platformlar aylık bildirim yapacak

Düzenlemeyle taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik ilanların yayımlanmasına imkan sağlayan yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcıları için de bildirim zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda söz konusu platformlar, takvim yılının her bir ayında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin belirli bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine bildirecek.

Bildirim kapsamında, hizmetin sağlandığı internet adresleri, hizmet verilen gerçek veya tüzel kişilerin ad, soyad ve unvan bilgilerinin yanı sıra T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası gibi mükellefiyet tespitine ilişkin bilgiler yer alacak.

Ayrıca hizmet verilen kişiler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış veya kiralama işlemlerine ilişkin ilan bilgileri de Başkanlığa bildirilecek.

Düzenlemeyle, bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ibraz edilmesine ilişkin yükümlülüklerin kapsamının belirlenmesinin de önü açıldı.