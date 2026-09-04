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Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündem olmuş durumda... Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, ilk kez başvuracakları burs ve kredi programının takvimini öğrenmeye çalışıyor. Her gün cevap aranan soru "2026 KYK burs, kredi başvuru tarihi belli oldu mu" oluyor.

2026 KYK burs başvuruları başladı mı?

Hayır, 4 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından bir duyuru yayımlanmadı.

Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Beklentiler ekim ayının ortasında başvuruların başlaması yönünde...

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.