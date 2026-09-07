Hürmüz’de tanker gerilimi petrolü 97 dolar sınırına taşıdı

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ABD ve İran tankerleri hedef aldı

Petrol piyasası haftaya yeni bir jeopolitik şokla başladı. Hafta sonunda ABD’nin İran’a ait üç petrol tankerini vurmasının ardından İran da ABD bağlantılı üç gemi ile izinsiz geçiş yaptığı belirtilen bazı ticari gemileri hedef aldı.

Karşılıklı saldırılar, Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin yeniden tırmandığına işaret etti. Piyasa oyuncuları da bu gelişmeleri yalnızca askerî bir tansiyon artışı olarak değil, doğrudan enerji arzını etkileyebilecek bir kırılma olarak fiyatlamaya başladı.

İlk işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı 96,80 dolara kadar yükseldi. ABD tipi ham petrol ise 92,14 dolara çıktı. Böylece geçen hafta başlayan yükseliş yeni haftanın ilk saatlerinde de sürdü.

Hürmüz’de gemi trafiği mayıs sonrası en düşük seviyede

Piyasadaki asıl tedirginliği büyüten unsur, boğazdaki tanker akışının yeniden zayıflaması oldu. Hürmüz’den geçen emtia gemilerinin sayısı son günlerde günlük ortalama 10’a gerileyerek mayıstan bu yana en düşük düzeye indi.

Bu veri kritik önem taşıyor. Çünkü dünya petrol akışının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşiyor. Bu hatta yaşanacak her yeni aksama, yalnızca Orta Doğu sevkiyatını değil, küresel fiyatlama davranışını da doğrudan etkiliyor.

İran’ın bölgede yeni bir kısıtlama ya da dışlama bölgesi ilan etmeye hazırlandığı yönündeki işaretler de piyasalardaki risk algısını daha da yükseltti. Bu beklenti, boğazdaki geçişlerin kısa sürede normale dönmesinin zorlaşabileceği düşüncesini güçlendirdi.

Geçen haftaki sert yükselişin üzerine yeni artış geldi

Petrol fiyatlarındaki yükseliş yalnızca bugünkü harekete dayanmadı. Brent petrol geçen haftayı yüzde 7,8 primle kapatmıştı. ABD tipi ham petrolde haftalık artış ise yüzde 10’a yaklaşmıştı.

Yeni haftanın ilk işlemlerindeki yükseliş, piyasada biriken jeopolitik primin henüz çözülmediğini gösterdi. Özellikle tankerlerin artık yalnızca taşıma aracı değil, ekonomik baskı unsuru haline gelmesi, enerji piyasasında belirsizliği daha yüksek tutuyor.

Bu nedenle 97 dolar eşiği yalnızca teknik bir seviye değil. Aynı zamanda piyasanın Hürmüz çevresindeki gerilimi yeniden kalıcı bir arz riski olarak görmeye başladığının da işareti sayılıyor.

OPEC+ kararı yükselişi durdurmaya yetmedi

Petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen OPEC+ cephesinden piyasayı rahatlatacak yeni bir adım gelmedi. Grup, ekim ayına ilişkin üretim politikasını değiştirmeden bıraktı.

Bu karar, piyasalarda kısa vadede ek arz desteği gelmeyeceği şeklinde yorumlandı. Böylece jeopolitik riskten kaynaklanan fiyat baskısı daha görünür hale geldi. Arz tarafında hızlı bir rahatlama işareti görülmeyince, alımların güç kaybetmesi de zorlaştı.

Petrol piyasasında bundan sonraki yön açısından en kritik başlık, Hürmüz’deki gemi geçişlerinin yeniden artıp artmayacağı olacak. Eğer tanker trafiği düşük kalmaya devam ederse, fiyatlarda yukarı yönlü baskının korunması bekleniyor.

97 dolar eşiği neden kritik hale geldi

Brent petrolde 97 dolar sınırı, hem psikolojik hem de kısa vadeli fiyatlama açısından önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde, piyasada 100 dolar tartışmaları yeniden hız kazanabilir.

Öte yandan fiyatların bu bölgeye gelmesi, ithalatçı ülkeler açısından enerji faturasının yeniden kabarması anlamına geliyor. Navlun, sigorta ve enerji maliyetlerindeki artışın birleşmesi, sadece akaryakıt fiyatlarını değil, sanayi üretimi ve tüketici enflasyonu üzerinde de baskı yaratabilir.

Bu nedenle Hürmüz’deki gelişmeler artık yalnızca enerji piyasasının değil, küresel enflasyon ve merkez bankaları denkleminde de yakından izlenecek başlıklardan biri haline gelmiş durumda.