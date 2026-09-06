Meteoroloji haritayı değiştirdi: Bir yanda sağanak, bir yanda 40 derece

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Batı ve güney kesimlerde ise sıcak ve daha açık bir hava öne çıkacak.

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkta önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM'nin tahminlerinde yurt geneli için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi bulacak

Yağışların kuzey ve doğu kesimlerde etkisini göstermesi beklenirken, batı ve güney bölgelerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Günün en yüksek sıcaklığının Antalya'da 40, Şanlıurfa'da 38, İzmir ve Muğla'da 37, Denizli ve Diyarbakır'da 36 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklığın 31, Ankara'da 32, Bursa'da 33 ve Adana'da 35 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de sağanak bekleniyor

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sinop'ta yağışın akşam ve gece, Zonguldak'ta ise akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de de yerel sağanak görülecek. Samsun'da gece saatlerinde, Rize ve Trabzon'da ise öğle ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da yağışlı hava

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum'da yağışların öğle, Kars ve Van'da ise öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak beklenirken, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Doğu Akdeniz'de ise Toroslar mevkii ile Hatay çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.