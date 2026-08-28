Nepal’de baraj patladı: Tibet’te acil tahliye çağrısı yapıldı

Nepal’in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından yeni bir acil durum yaşanıyor.

Nepal polisi, Tibet tarafında bulunan bir barajın patladığı yönünde bilgi alındığını duyurdu. Olası yeni sel dalgasına karşı bölgedeki arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlara tahliye çağrısı yapıldı.

Vatandaşların güvenli yerlere geçmesi istendi

Polis tarafından yayımlanan açıklamada, “Arama ve yardım çalışmalarında görev alan tüm güvenlik personeli ve kurtarma ekipleri ile bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları ve derhal güvenli ve yüksek noktaya geçmeleri istendi” denildi.

Nepal’in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel ile heyelanlarda en az 350 kişi yaşamını yitirmiş, 1300’den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti. Tibet’ten gelmesi muhtemel yeni su dalgasının, felaket bölgesindeki riski daha da artırabileceği belirtiliyor.