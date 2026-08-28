Venezuela'dan OPEC için ayrılık iddiası: Masada 100 yıllık petrol anlaşması var

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Venezuela'nın, kurucu üyeleri arasında yer aldığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

Bloomberg'e konuşan ve görüşmelere ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, seçeneğin ABD'li yetkililerle yapılan temaslarda gündeme geldiğini ancak henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını aktardı.

OPEC'ten ayrılık ihtimali, ABD'nin müdahalesinin ardından Venezuela'daki siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma tartışmalarının yaşandığı bir dönemde gündeme geldi. Böyle bir kararın hayata geçmesi, ülkenin altmış yılı aşkın süre önce kurulmasına katkı sunduğu petrol karteline yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Petrol sahaları için uzun vadeli kiralama seçeneği

Washington'ın Caracas üzerindeki etkisinin arttığı belirtilirken, iki ülke arasında Venezuela'daki petrol sahalarının işletilmesine yönelik görüşmelerin de sürdüğü kaydedildi.

Görüşmelerin gizliliği nedeniyle adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, ABD ve Venezuela temsilcilerinin petrol sahalarında ABD'ye geniş pay verilmesine ilişkin seçenekleri ele aldığını söyledi. Masadaki olasılıklardan birinin, bazı petrol sahalarının 100 yıllığına kiralanması olduğu ifade edildi.

Söz konusu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nicolas Maduro'yu devirmesinin ve ülkenin petrol satışlarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından Caracas'ta yaşanan değişimle birlikte değerlendiriliyor.

Basra Körfezi ihracatı toparlanıyor

Öte yandan Goldman Sachs, Basra Körfezi'nden yapılan petrol sevkiyatlarının savaş öncesi düzeyinin yaklaşık üçte ikisine ulaştığını bildirdi. Bankaya göre bu toparlanma, İran savaşı nedeniyle küresel ham petrol fiyatları üzerindeki baskıyı sınırlıyor.

Goldman Sachs analistleri Daan Struyven ve Yulia Zhestkova Grigsby'nin de aralarında bulunduğu ekip, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerdeki artışın desteğiyle bölgeden günlük toplam ham petrol ve petrol ürünü ihracatının 15-16 milyon varile yükseldiğini belirtti.

Bu seviye, çatışma öncesindeki günlük 7-8 milyon varillik miktarın altında kalmaya devam etse de mart ayında görülen günlük 5-6 milyon varillik dip seviyenin oldukça üzerinde bulunuyor. Analistler, yalnızca Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarının dahi ABD'li yetkililerin günlük 8-10 milyon varillik tahminlerine yaklaşmasının muhtemel olduğunu kaydetti.